Пашинян: Армения не станет выдвигать России ультиматум из-за Лачинского коридора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что республика не намерена выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, если Лачинский коридор не будет разблокирован. При этом господин Пашинян отметил, что обеспечить функционирование дороги должен российский миротворческий контингент, но вести диалог с Москвой в ультимативной форме Ереван не станет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли, и по большому счету добавить нечего»,— сказал он (цитата по Интерфаксу).

По словам премьер-министра Армении, Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и миротворцы «должны обеспечить нормальную работу коридора». «Считаем, что наш инструментарий должен быть дипломатическим, а именно — применить международное давление по открытию Лачинского коридора»,— добавил он. Ранее ряд армянских СМИ писали, что Ереван якобы поставил ультиматум Москве с требованием до 10 января открыть Лачинский коридор.

Кроме того, господин Пашинян заявил, что Армения не станет проводить на своей территории учения ОДКБ.

12 декабря Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, — закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, который армянские власти обвинили в бездействии. МИД России назвал критику в адрес миротворцев неприемлемой. 30 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обидеть миротворца может каждый».

Милена Костерева