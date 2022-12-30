Армения хочет через ООН обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Это единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, он закрыт с 12 декабря.

Согласно пресс-релизу (.pdf) на сайте суда, Азербайджан «организовал блокаду единственной дороги, связывающей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром». Армения считает, что нет никаких признаков того, что блокада будет снята в ближайшее время.

Истец настаивает, что этот вопрос должны разрешить в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Армения потребовала суд принять меры, обязав Азербайджан снять блокаду и обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Лачинский коридор был закрыт для проезда на фоне протестов граждан Азербайджана. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, который армянские власти обвинили в бездействии. МИД России назвал критику в адрес миротворцев неприемлемой.

О ситуации вокруг Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Лаура Кеффер