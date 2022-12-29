МИД России назвал неприемлемой критику миротворцев в Лачинском коридоре

Критика действий российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре неприемлема, поскольку «публичные нападки» не содействуют урегулированию ситуации. С таким заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

«Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена»,— сказала госпожа Захарова в ходе сегодняшнего брифинга (его запись доступна на YouTube-канале ведомства).

12 декабря Лачинский коридор, единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, был закрыт для проезда на фоне протеста граждан Азербайджана. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, который армянские власти обвинили в бездействии. «Ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор»,— заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

О ситуации вокруг Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Андрей Сапожников