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Коммерсантъ FM
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Обидеть миротворца может каждый

Российскую миссию в Карабахе с двух сторон критикуют за нерешительность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что российская миротворцы в Карабахе «не выполняют свои обязательства» — они не могут помешать «незаконным действиям Азербайджана», а именно блокированию Лачинского коридора. Выход из положения армянский лидер видит в донесении информации до международных институтов. Поскольку и после обсуждения ситуации в Лачинском коридоре в Совбезе ООН ничего не изменилось, господин Пашинян хочет пригласить в регион наблюдателей для «сбора фактов». Впрочем, эти планы не выглядят реалистичными, и единственным результатом подобного выступления может стать раздражение Москвы.

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP

Если последнее время российский миротворческий контингент (РМК) в Карабахе критиковали преимущественно в Азербайджане, то в четверг армянский премьер Никол Пашинян выровнял этот баланс. «Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — препятствовать незаконным действиям и держать под контролем Лачинский коридор»,— заявил он.

Напомним, что движение по единственной дороге, связывающей Армению и населенную армянами часть Карабаха, де-факто прекращено с 12 декабря. На нее вышли граждане Азербайджана, называющие себя экоактивистами, и тоже высказали требование к российским миротворцам: запретить вывоз руды, которая добывается на неподконтрольной Баку территории.

На выпад Никола Пашиняна тут же отреагировали в Москве. «Тем, кто не знает, хотела бы напомнить, что обострения были до этого неоднократно, и были проблемы, и стороны друг друга обвиняли, и именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, и у них это получалось. Поэтому не принимается подобное отношение к нашим миротворцам»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В том же ключе выразился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами»,— сказал он, пообещав «продолжить обсуждение этой темы с нашими армянскими союзниками».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Однако армянский премьер уверен, что ситуация в Лачинском коридоре требует вмешательства других сил. «Необходимо также активно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ»,— заявил он. Впрочем, стоит отметить, что все международные органы признают Карабах территорией Азербайджана, а значит, без согласия Баку подобная миссия в регион не поедет. Но даже при самом оптимистичном для Армении сценарии создание подобной миссии займет долгое время, в то время как гуманитарная ситуация ухудшается с каждым днем.

Напомним, что накануне вопрос Лачинского коридора обсуждали в Совбезе ООН. Большинство стран высказалось за немедленную разблокировку движения, что очень воодушевило Ереван. Но именно дипломатичное выступление заместителя постпреда России при ООН Анны Евстигнеевой в Армении понравилось меньше всего. «Выступление представителя Российской Федерации в ООН оцениваю отрицательно, поскольку считаю, что от союзника оценки могли бы быть более адресными,— прокомментировал его спикер армянского парламента Ален Симонян.— Полагаю, Россия не может или не хочет, либо и не может, и не хочет. В любом случае, не удивлен. Последние действия, события показали, что, возможно, это и есть ответ и оценка с российской стороны».

Как-то приблизить разрешение текущего кризиса, возможно, могла бы встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, запланированная на 23 декабря в Москве, но, как выяснилось, она не состоится, точнее, не будет трехсторонней. «Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и работа над проблемами, возникшими в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в связи с чем армянская сторона попросила перенести запланированную встречу в Москве,— заявил пресс-секретарь армянского МИДа Ваан Унанян.— В то же время сообщаем, что в знак конструктивной позиции армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном вне зависимости от обстоятельств встречи новые предложения армянской стороны относительно документа о нормализации отношений были переданы Азербайджану».

Что именно это за предложения, господин Унанян не уточнил, но Никол Пашинян в своем выступлении говорил о передаче предложений по мирному договору. «Мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной»,— сказал армянский премьер.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов решили не отменять встречу, пусть даже она пройдет без участия армянской стороны. А накануне, в четверг они поговорили по телефону. Судя по сообщениям из Баку, господин Байрамов пытался убедить коллегу, что «азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге». Отметим, что некоторым автомобилям действительно удается проехать по этому маршруту, но эти случаи единичны.

Кирилл Кривошеев

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