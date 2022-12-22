Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается тяжелая гуманитарная обстановке из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. По его словам, из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с непризнанной территорией, в НКР начались проблемы с продовольствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года»,— сказал он на заседании кабмина Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Также армянский премьер-министр раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор»,— заявил премьер.

Кроме того, господин Пашинян сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному урегулированию конфликта. «Мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной»,— добавил он. Также, по его словам, азербайджанской стороне были направлены предложения по открытию региональных коммуникаций и дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы.

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