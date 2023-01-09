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Коммерсантъ FM
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В Кремле осудили протесты в Бразилии и выразили поддержку действующему президенту

Российская сторона выражает абсолютную поддержку президенту Бразилии Луле да Силве и осуждает действия сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару, которые устроили акцию протеста в столице и на время захватили правительственные здания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

Господин Песков обратил внимание, что недавно Владимир Путин поздравил бразильского коллегу с победой на выборах. Телефонный разговор господ Путина и Лулы да Силвы состоялся 20 декабря. «Мы по-прежнему высоко ценим усилия господина Лулы да Силвы по развитию двусторонних отношений»,— отметил он.

Протесты в Бразилии. Главное

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Господин Лула да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января. Вчера, 8 января, сторонники Жаира Болсонару организовали протесты в городе Бразилия. Они выразили несогласие с итогами второго тура президентских выборов и штурмом взяли здания госвласти. Было задержано от 200 до 400 человек. Господин Болсонару осудил действия своих сторонников.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Милена Костерева

Фотогалерея

Протесты в Бразилии

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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