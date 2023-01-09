В Кремле осудили протесты в Бразилии и выразили поддержку действующему президенту

Российская сторона выражает абсолютную поддержку президенту Бразилии Луле да Силве и осуждает действия сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару, которые устроили акцию протеста в столице и на время захватили правительственные здания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

Господин Песков обратил внимание, что недавно Владимир Путин поздравил бразильского коллегу с победой на выборах. Телефонный разговор господ Путина и Лулы да Силвы состоялся 20 декабря. «Мы по-прежнему высоко ценим усилия господина Лулы да Силвы по развитию двусторонних отношений»,— отметил он.

Господин Лула да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января. Вчера, 8 января, сторонники Жаира Болсонару организовали протесты в городе Бразилия. Они выразили несогласие с итогами второго тура президентских выборов и штурмом взяли здания госвласти. Было задержано от 200 до 400 человек. Господин Болсонару осудил действия своих сторонников.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Милена Костерева