Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение

Беспорядки в Бразилии, об угрозе которых немало говорилось незадолго до 1 января — дня инаугурации нового президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, неожиданно разразились спустя неделю после церемонии. Сторонники бывшего президента-правопопулиста Жаира Болсонару захватили здание парламента, а также проникли в Верховный суд и резиденцию главы государства. Силы правопорядка вернули контроль над зданиями только спустя несколько часов. Господин да Силва назвал участников акции «фанатичными фашистами». А его соратники по левому лагерю сочли происходящее попыткой госпереворота и «трусливой атакой на демократию».

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По стопам трампистов

На протяжении всего срока правления правопопулиста Жаира Болсонару (2019-23 годы) аналитики и СМИ постоянно сравнивали его с 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Такой же эксцентричный, такой же радикальный, такой же неполиткорректный, такой же непредсказуемый. Теперь сравнение будет еще более очевидным. 6 января 2021 года, когда члены Конгресса США должны были утвердить в должности президента Джо Байдена, около 2 тыс. сторонников предыдущего президента-республиканца ворвались в Капитолий, после чего учинили там погром.

8 января 2023 года несколько тысяч сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару собрались в столице страны и решили выразить несогласие с результатами выборов, штурмовав парламент (который, правда, сейчас находится на каникулах).

Кроме того, манифестанты ворвались в здание Верховного суда и резиденцию президента. Там они, судя по трансляциям, выкрикивали лозунги (например, «Лула — вор»), пели гимн Бразилии, строили баррикады, громили рабочие кабинеты.

Полиция пыталась помешать участникам акции (в частности, применяя водометы, дымовые шашки и слезоточивый газ), но сделать это не смогла. Ничего не смогли предпринять и немногочисленные охранники пустовавших в воскресенье административных зданий. Стражей порядка закидывали камнями. Кроме того, на кадрах телетрансляций было видно, как манифестанты с палками в руках нападают на конную полицию.

Главы государства в столице не было — он находился с рабочим визитом в штате Сан-Паулу, где должен был осматривать районы, пострадавшие от проливных дождей. Но, конечно, происходящее в столице повлияло на планы. Президент экстренно созвал совещание, по итогам которого было объявлено о решении задействовать для обеспечения общественной безопасности в столице федеральные силы.

Примерно через три часа после того, как на лентах новостей появились сообщения о захвате административных зданий манифестантами, стали приходить «молнии» о том, что порядок восстановлен. Полицейские стали выводить из зачищенных зданий задержанных участников акции неповиновения. По информации портала G1, таковых оказалось не менее 150 человек.

Комментируя происходящее, Лула да Силва назвал участников беспорядков «фанатичными фашистами».

«Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону»,— сказал он.

При этом экс-президент дал понять, что на самом деле для него уже все ясно. Как отметил господин да Силва, его предшественник Жаир Болсонару несколько раз выступал с речами, в которых содержались призывы к подобным правонарушениям.

Единство в осуждении

Обострения ситуации в Бразилии ждали все время после второго тура выборов, состоявшегося 30 октября. Согласно официальным результатам, Луис Инасиу Лула да Силва, уже бывший президентом в 2003-2011 годах, набрал 50,9% голосов. Его соперник Жаир Болсонару заручился поддержкой 49,10% избирателей.

После подведения итогов он долго отказывался от прямых заявлений насчет признания или непризнания результатов выборов, ограничиваясь фразами о стремлении «продолжать исполнять конституцию страны». Тем временем, сторонники господина Болсонару начали устраивать в разных штатах акции протеста — в частности, перекрывали стратегически важные автомагистрали в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах. Жаир Болсонару призывал единомышленников воздерживаться от противоправных шагов.

Между тем, к концу ноября позиция политика стала радикальнее: он потребовал частично аннулировать результаты голосования, мотивировав это якобы имевшими место ошибками электронных машин для голосования. Однако Высший избирательный суд Бразилии отклонил этот запрос и заодно наложил на его инициаторов штраф.

Вопреки традициям, в инаугурации нового президента его предшественник участия не принял — он улетел отдыхать во флоридском комплексе Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу. Перед вылетом господин Болсонару разместил в соцсетях видео, где сказал своим сторонникам: «Конец света не наступит первого января. У нас впереди великое будущее. Битвы проиграны, но войну мы не проиграем».

В итоге в день инаугурации обошлось без инцидентов. А Лула да Силва в своей инаугурационной речи много говорил о том, что «нет двух Бразилий». «Мы одна страна, один народ. Я буду править для всех 215 млн бразильцев»,— утверждал президент. И при этом обещал построить новое будущее на руинах наследия Жаира Болсонару, обвиняя того в развале систем здравоохранения и образования, культуры, науки и технологий, в нанесении вреда экологии и окружающей среде. Такую риторику поддержали и многочисленные левые лидеры Латинской Америки, воодушевившиеся победой в Бразилии единомышленника.

Они же оперативно прокомментировали события в бразильской столице.

«Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся»,— написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес. Президент Чили Габриэль Борич заявил о «трусливой атаке на демократию». Колумбийский лидер Густаво Петро констатировал: «Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии». Он же призвал Организацию американских государств (ОАГ; объединяет 35 стран Западного полушария) к конкретным шагам по защите демократии. Генсек ОАГ Луис Альмагро пока ограничился сообщением в Twitter, написав: «Мы осуждаем нападение на государственные институты в Бразилиа, которое представляет собой предосудительное действие и прямую атаку на демократию. Эти действия носят непростительный и фашистский характер».

Антиправительственные выступления также осудили президент США Джо Байден, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Жаир Болсонару происходящее в бразильской столице оперативно никак не комментировал.

Павел Тарасенко