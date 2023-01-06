Капитолий еще будет

Со штурма святая святых американской демократии — Капитолия — прошло два года. За это время почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках. То, что значительная часть политической элиты США называет попыткой госпереворота, уже стало частью истории. Но события 6 января 2021 года по-прежнему не отпускают Америку. Главного фигуранта того дня — экс-президента Дональда Трампа — спецкомитет Палаты представителей в декабре 2022-го признал виновным в подстрекательстве к мятежу, а также еще в трех преступлениях. Сам политик счел выводы законодателей попыткой помешать ему вновь возглавить Белый дом. “Ъ” вспоминал события двухлетней давности и разбирался, как они влияют на сегодняшнюю Америку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Дональда Трампа на митинге перед Капитолием в январе 2021 года

Фото: Leah Millis / Reuters Сторонники Дональда Трампа на митинге перед Капитолием в январе 2021 года

Фото: Leah Millis / Reuters

Сражение за страну

Утро 6 января 2021 года начиналось для Америки тревожно. В Конгрессе США на заседании обеих палат законодатели должны были утвердить результаты голосования выборщиков, а республиканец, вице-президент США Майк Пенс — зафиксировать победу в схватке за Белый дом демократа Джо Байдена. Казалось бы, что могло пойти не так в закаленной американской политической системе. Кто-то из конгрессменов по традиции, конечно, мог бы повыступать и с чем-то не согласиться, красуясь то ли перед собой, то ли перед избирателями. Но в целом в Капитолии предстояло провести вполне рутинную процедуру, которая по накалу и обрамлению всегда уступала остальным этапам процесса выборов президентов США — от праймериз до инаугурации. Однако одно обстоятельство в тот день заставляло американскую и мировую общественность поглядывать в сводки новостей.

Дело в том, что впервые в истории США кандидат в президенты не признал свое поражение и победу оппонента. Ситуацию осложняло то, что кандидат был еще и по совместительству действующим президентом — Дональдом Трампом. С ноября, как только стало понятно, что республиканцу придется передать ключи от Белого дома демократу, господин Трамп начал активно продвигать в массы идею, что выборы президента-2020 были украдены, а их результаты должны быть аннулированы. Политик так рьяно отстаивал мысль, что именно он, а не какой-то там «сонный Джо», выиграл выборы, заваливал суды исками и уверял сторонников, что никуда не уйдет с насиженного места, что политологи даже начали всерьез обсуждать, как 20 января в день инаугурации господина Байдена служба охраны будет силой выдворять из Белого дома господина Трампа. И, как показывает история, такой поворот событий, возможно, был бы и не так плох по сравнению с тем, что в итоге произошло.

Поздно вечером 5 января Дональд Трамп принял в Белом доме вице-президента Майка Пенса. На протяжении всего срока господин Пенс был одним из самых верных союзников господина Трампа, никогда публично ему не перечил и не выступал против порой весьма экстравагантных поступков и речей американского лидера. В конце концов, как отметил еженедельник The New Yorker, именно 45-й президент США «спас его от политического забвения», взяв к себе в команду вторым пилотом. И вот теперь Майк Пенс оказался последним шансом Дональда Трампа. Во всяком случае, в этом его убедили некоторые советники во главе с консервативным юристом Джоном Истманом, который придумал план, как республиканцу остаться хозяином Овального кабинета.

Все было просто. Вице-президент во время процедуры утверждения результатов выборов должен был объявить, что голосование в семи штатах вызывает вопросы, и волевым решением вычеркнуть голоса выборщиков от этих штатов из общей суммы. При таком раскладе Дональд Трамп побеждал бы Джо Байдена по выборщикам со счетом 232:222.

Более мягкий вариант плана предполагал объявление господином Пенсом десятидневной паузы и отправку грифельных досок с результатами голосования обратно в «спорные штаты».

И хотя Джон Истман признавал, что Верховный суд, скорее всего, единогласно отклонит в итоге такую схему, он убедил босса, что тот сможет сохранить Белый дом, если вице-президент «поступит правильно».

В общем, когда Дональд Трамп поведал Майку Пенсу о столь великолепном плане, тот, мягко говоря, удивился. «Моя работа 6 января — церемониальная. Я там только для того, чтобы вскрывать конверты»,— возможно, впервые отказал вице-президент своему боссу. С этого момента соратники стали врагами.

И пока в Капитолии 6 января собирались законодатели, чтобы утвердить победу Джо Байдена, Дональд Трамп в это же время собирал на митинг в Вашингтоне своих сторонников. Неравнодушные граждане, которых их кумир два месяца убеждал, что у них «украли выборы», съезжались в столицу со всей Америки. На Эллипсе (большое поле-парк к югу от Белого дома) перед раззадоренной толпой Дональд Трамп в течение 70 минут произносил пламенную речь. Он призывал их «сражаться» и убеждал, что только они способны «спасти демократию», отвергнув «фальшивые выборы».

«Если вы не будете сражаться как черти, у вас больше не будет страны»,— не унимался президент США.

«Майк Пенс, я надеюсь, что ты собираешься встать на защиту нашей Конституции и на благо нашей страны. Если это не так, я буду очень разочарован в тебе!» — то ли насмехался, то ли угрожал вице-президенту господин Трамп.

Что было потом — хорошо известно. Толпа из около 2 тыс. распаленных молодчиков ворвалась в Капитолий, учинила там беспорядки и погром, законодателей пришлось эвакуировать из здания. Во время штурма Капитолия погибли пять человек, четверо полицейских впоследствии покончили собой (не в последнюю очередь из-за психологических травм в результате событий 6 января). На данный момент обвинения предъявлены более чем 960 участникам беспорядков, более 460 признали себя виновными, а ФБР продолжает расследование и выявление лиц, причастных к бунту.

Причем Дональд Трамп, все еще оставаясь президентом, не предпринял сразу никаких шагов, которые могли бы помочь остановить насилие. Вместо этого он, например, успел написать в Twitter, что Майку Пенсу «не хватило смелости сделать то, что следовало сделать». Его не смущало, что святую святых американской демократии в тот момент громили представители радикальных правых, а порой и вполне экстремистских движений, таких как Proud Boys, Oath Keepers, Groupers и так далее. Некоторые были даже облачены в одежды с неонацистской символикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурм Капитолия в январе 2021 года

Фото: Leah Millis / Reuters Штурм Капитолия в январе 2021 года

Фото: Leah Millis / Reuters

Когда национальной гвардии удалось очистить Капитолий от радикально расстроенных граждан, законодатели уже в ночи утвердили результаты выборов, а Майк Пенс зафиксировал победу демократа Джо Байдена.

Аналогов нет

Штурм Капитолия был настолько дерзок и нетипичен для США, что аналитики и эксперты с тех пор не раз пытались найти этому событию какие-то аналогии в американской истории. Все-таки не каждый день под угрозой оказывается вроде как незыблемая либеральная демократия в ведущей стране мира, а этот мир, увидев подобное, недоумевает и даже посмеивается над случившимся. Кто-то сразу вспомнил событие 1814 года, известное как «Сожжение Вашингтона». Тогда британские войска под командованием генерал-майора Роберта Росса оккупировали столицу США и сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. Однако связь с 6 января 2021 года была лишь в том, что в обоих случаях пострадал Конгресс. На этом совпадения заканчивались, и аналогия была признана неудачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновения полиции и протестующих в январе 2021 года

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Столкновения полиции и протестующих в январе 2021 года

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кто-то вспоминал, что результаты выборов президента США оспаривались в 1824,1876, 1960, 2000 годах. Однако все четыре раза, несмотря на некоторые вопросы у проигравших кандидатов, итоги мирно и без проволочек заверялись законодателями. Никто не пытался спровоцировать восстание и уж тем более не призывал толпу «сражаться как черти». В 2000-м демократ Эл Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Дело даже дошло до Верховного суда, который в итоге признал победу за господином Бушем. «Сегодня вечером, ради нашего единства как народа и силы нашей демократии, я уступаю»,— сказал тогда господин Гор, не став оспаривать решение американской Фемиды. Спустя 20 лет его не раз ставили в пример Дональду Трампу.

Попытки пошатнуть конституционный порядок происходили, например, в преддверии Гражданской войны в США (1861–1865 годы), когда семь рабовладельческих штатов заявили, что никогда не признают избрание в Белый дом Авраама Линкольна.

Господин Линкольн готовился к инаугурации, когда получил информацию, что армия, собранная несогласными в Виргинии, может вторгнуться в Вашингтон. Особенно беспокоила главного республиканца всех времен угроза заговора с целью подорвать подсчет голосов избирателей. В итоге вице-президент США при Джеймсе Бьюкенене Джон Брекинридж, как раз и проигравший выборы 1860 года, подчинился закону. Хотя он и явно симпатизировал сепаратистам на Юге, в Сенате председательствовал с «римской верностью» и сертифицировал результаты выборов. «Нация была спасена»,— отмечал тогда республиканец, член Палаты представителей, а потом и сенатор Генри Доус. Это не спасло США от Гражданской войны, начавшейся 12 апреля 1861 года. Но тем не менее в момент процедуры передачи власти все формальности и традиции были соблюдены.

Другими словами, как бы ни копались в истории различные аналитики, ничего похожего на штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа найти не смогли. Осознав это, многие ужаснулись и начали задаваться вопросом: уж не поставил ли президент Америку на грань новой гражданской войны?

Впрочем, это был не единственный вопрос, который начал мучить США. События 6 января, несмотря на их, казалось бы, вопиющую беспрецедентность, действительно усугубили раскол в американском обществе.

Например, не все республиканцы готовы были дружно осудить действия господина Трампа и митингующих, что породило разговоры о неминуемом расколе партии и даже ее забвении.

Ведь не может же политическая сила, оправдывающая насилие или закрывающая глаза на него, по-прежнему быть частью американской демократии? Но оказалось, что может, тем более что внутри нее все по-разному видят грани дозволенного. И даже способны сосуществовать те, кто считает Дональда Трампа худшим, что происходило с Республиканской партией и страной, те, кто верит, что выборы-2020 «были украдены», и те, кто пытается пройти между струек — и штурм Капитолия осудить, и бывшего босса поддержать.

В любом случае слома двухпартийной системы США не произошло, демократы не стали единоличными властителями Америки, а республиканцы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года даже умудрились вернуть под контроль спустя несколько лет Палату представителей. Правда, их выступление на этих выборах дружно было признано большинством экспертов неудачным — могли больше и лучше, но подкачал ряд кандидатов, лично отобранных и введенных в борьбу Дональдом Трампом. Да, никуда не делся с политической арены США и экс-президент, в забвении которого в январе 2021-го почти никто не сомневался.

Он не просто остался одной из центральных фигур американской политики. На сегодняшний момент господин Трамп — единственный, кто выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы-2024.

Что же делать

С одной стороны, американцы вроде бы перевернули страницу 6 января и пошли дальше. Политическая система, пошатнувшаяся тогда, смогла найти баланс и продолжила работу в привычном режиме со всеми своими сдержками и противовесами, а также двухпартийной соревновательностью. С другой — события, связанные со атакой на Капитолий, до сих пор не отпускают общественность США, а градус напряженности, возможно, выше, чем когда-либо.

В декабре 2022 года комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств штурма Капитолия на своем финальном заседании рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Трампу. Опросив более тысячи свидетелей за полтора года работы, конгрессмены, среди которых были и два республиканца — Адам Кинзингер и Лиз Чейни, пришли к выводу: существует достаточно доказательств, «чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения экс-президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением силы». Законодатели сочли возможным предъявить уголовные обвинения бывшему главе Белого дома по четырем пунктам: препятствование деятельности государственных органов, сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, сговор с целью дачи ложных свидетельств федеральному правительству, а также «подстрекательство, помощь, пособничество или содействие» мятежу.

Юридически обязывающей силы эта рекомендация комитета не имеет — дальнейшее решение за Минюстом. Однако законодателям удалось поднять мощную волну. Господин Трамп счел их выводы попыткой помешать ему выиграть выборы в 2024 году и атакой демократов на Республиканскую партию. Однако последняя, к большому разочарованию экс-главы Белого дома, оказалась не готова в едином порыве сплотиться вокруг своего бывшего босса. Казалось, что некоторые даже были рады такому повороту. Очередной удар по главному возмутителю спокойствия в США последних шести лет многим представился неплохой возможностью наконец-то избавиться от него и вернуть партию в прежнее, куда более умеренное русло.

Республиканцы не принялись нахваливать коллег из Палаты представителей за подготовленные рекомендации, а часть — особо верные трамписты — даже попытались заступиться за своего вдохновителя. Однако ряд представителей партии вполне согласились с выводами комитета. «Вся нация знает, кто несет ответственность за тот день»,— заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который еще в 2021 году осудил бывшего президента за упорные попытки подорвать доверие к избирательной системе США. При этом многие из тех, кто сейчас так или иначе поддержал усилия законодателей-расследователей, зимой 2021 года проголосовали против импичмента господину Трампу, инициированному демократами, тем самым сохранив для него возможность оставаться активным участником политической жизни. Впрочем, приняв такое решение два года назад из партийной солидарности, многие из них сейчас явно недовольны, что экс-президент никак не может успокоиться и продолжает вносить смуту в американское общество, а главное — в Республиканскую партию.

Между тем итоговый отчет о работе комитета 6 января, опубликованный спустя пару дней после данных Минюсту рекомендаций, оказался не менее громким, чем устно объявленные выводы законодателей. Члены комитета сочли Дональда Трампа единственным полностью ответственным человеком за случившееся. Конечно, фигурируют в документе и другие персонажи, однако, несмотря на вовлеченность в общий процесс «отрицания выборов», без бывшего президента ничего бы не произошло. Кроме того, пришли к выводу конгрессмены, ультраправые экстремисты, которые посчитали, что откликаются на призыв господина Трампа воспрепятствовать передаче власти, не просто были среди толпы, разгромившей Капитолий,— они ее возглавили. Можно сказать, что передовые группы штурмовиков преимущественно состояли из представителей таких движений, как Proud Boys, Three Percenters, QAnon, Oath Keepers. Среди главных заключений доклада: подстрекательная ложь Дональда Трампа о выборах 2020 года активизировала ультраправых радикалов и сторонников теорий заговора, которые не просто присоединились к митингующим, но стали ее движущей силой, сносящей на своем пути полицейские кордоны. Но даже они, как говорится в отчете (.pdf), учинили беспорядки не просто так, а потому что накануне акции господин Трамп написал в Twitter: «Будьте там. Будьте яростными».

«Нападение 6 января часто описывалось как бунт. И это отчасти верно. Некоторые из тех, кто вторгся на территорию Капитолия или вошел в здание, не планировали этого заранее. Но верно и то, что экстремисты, сторонники теорий заговора и другие были готовы к борьбе. Поэтому это восстание»,— пояснили в документе конгрессмены, где в целом сделан весьма серьезный акцент на взаимодействие «мира Трампа и теневых праворадикальных группировок». Другими словами, упор на негласный союз бывшего главы Белого дома и ненадежных элементов общества и стал чуть ли не ключевым выводом полуторагодичной работы комитета.

Конечно, подобные обвинения можно списать на желание демократов навсегда нейтрализовать Дональда Трампа и не допустить его возвращения в Белый дом. Тем более что никто из них не скрывает своей позиции: победа экс-президента в 2024 году станет катастрофой для Америки. Другое дело, что и многие республиканцы, пусть и не так громко, готовы согласиться с тезисом своих коллег-оппонентов.

Только помимо Америки они беспокоятся еще и за благополучие своей собственной партии, изрядно наводненной за последние годы радикальными консерваторами.

С другой стороны, Дональд Трамп и сам то и дело дает лишние поводы обвинить его в симпатиях к радикалам и связях с ними. Мало того, что некоторые из отобранных политиком на промежуточные выборы-2022 кандидатов были аффилированы с различными ультраправыми группировками, так некоторые и вовсе порой захаживают к нему в поместье во Флориде Мар-а-Лаго. В конце ноября во флоридской резиденции экс-президент поужинал с известным рэпером Канье Уэстом. Это мероприятие уже само по себе вызвало недовольство части общества, поскольку исполнитель ранее был уличен в антисемитских высказываниях. Однако хуже было то, что на совместном обеде заметили адепта теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса, который к тому же принимал участие в митинге 6 января.

Такое соседство возмутило даже некоторых политиков-республиканцев. Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, например, заявил, что это плохая «идея для лидера, который подает пример стране или партии, встречаться с явным расистом или антисемитом». А член Палаты представителей от Кентукки Джеймс Комер посоветовал бывшему президенту получше следить за тем, с кем он обедает. «Я бы не согласился на встречу с этим человеком!» — заверил господин Комер. «Мой друг Дональд Трамп, ты лучше этого. Даже светский визит такого антисемита, как Канье Уэст, и такой мрази, как Ник Фуэнтес, недопустим»,— расстроился и бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Дональд Трамп, однако, вновь посчитал, что на него безосновательно нападают. По словам экс-президента, он «отлично поладил» с рэпером, который «не выражал никакого антисемитизма», а о Нике Фуэнтесе он и понятия не имел. Другими словами, как этот человек попал к нему в поместье, политик не знает и специально с ним встречаться не планировал.

Так или иначе, сейчас все — и демократы, и республиканцы, и сам Дональд Трамп — задаются вопросом, что же делать дальше? Американская система оказалась достаточно крепкой, чтобы выдержать удар 6 января 2021 года. Однако ощущение незавершенности того эпизода не покидает общество. По итогам тех событий органы продолжают расследования, некоторые участники штурма Капитолия уже отбывают тюремные сроки, однако многих волнует тот факт, что главный вдохновитель, который, может, и не планировал такой поворот, но, очевидно, его спровоцировал, остается безнаказанным. Вероятно, если бы Дональд Трамп после поражения ушел в тень, не лез активно в политику в целом и дела Республиканской партии в частности и уж тем более не выдвинул свою кандидатуру на выборы-2024, то история со штурмом Капитолия и президентством Трампа закончилась бы для Америки куда спокойнее.

По мнению профессора политологии и социологии в Гарварде Ларри Даймонда, события 6 января стали самым серьезным «нападением на американскую демократию со времен Гражданской войны». Эксперт еще год назад пояснял, что просто так оставлять это события нельзя, поскольку «большая ложь» о том, что Джо Байден не победил на выборах 2020 года, по-прежнему находит отклик у большинства американских консерваторов и значительной части независимых избирателей. «Все это продолжает наносить большой ущерб глобальной репутации американской демократии»,— уверен профессор. А по мнению известного ученого и политолога Френсиса Фукуямы, штурм Капитолия продемонстрировал кризис американских институтов и усилил поляризацию общества.

Пожалуй, раньше, чем до окончания президентских выборов-2024, у этой темы нет шансов стать всего лишь частью истории США, не имеющей много общего с актуальной политической повесткой.

Если бы Минюст согласился с рекомендациями комитета Палаты представителей, Дональду Трампу могло бы грозить до 20 лет тюрьмы и запрет занимать государственные должности.

Однако законодатели, скорее всего, прекрасно понимают, что рассчитывать на это — особенно в столь короткие сроки — не стоит. А значит, у их выводов и доклада были преимущественно политические цели — вылить дополнительное ведро дегтя в бочку и без того запятнанной репутации господина Трампа. Наверняка многие из политического истеблишмента США хотели бы, чтобы градус противостояния в стране был пониже, а дым от скандалов пожиже. Однако как минимум еще один избирательный цикл Америке без этого не обойтись. И успокоение США будет зависеть от множества факторов, ключевые из которых — кто будет кандидатом на выборах-2024 от республиканцев и кто в итоге эти выборы выиграет. Если Дональду Трампу удастся вернуться в Белый дом, то было бы наивно надеяться на то, что раскол общества не усилится. Если же он проиграет в финале — и, не дай бог, Джо Байдену, то и представить страшно, что будет дальше. Впрочем, возможно, что и ничего — система все стерпит.

Алексей Забродин