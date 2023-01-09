Полиция освободила здания госвласти в Бразилиа, задержаны больше 400 человек

Бразильская полиция задержала больше 400 человек за участие в беспорядках в столице, сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее Минюст сообщал о 200 задержанных. По данным газеты O Globo, полиция восстановила контроль над зданиями госвласти, которые были захвачены протестующими.

Правоохранительные органы считают, что штурм зданий госвласти в Бразилиа был спланирован. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу, он намерен посетить здания, где произошли погромы.

Сторонники проигравшего на выборах экс-президента Бразилии Жаира Болсонару накануне, 8 января, вторглись в здания Конгресса, нескольких министерств, Верховного суда, а также в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Они устроили беспорядки внутри зданий. Для разгона протестующих полиция применяла спецсредства. Происходили столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Леонид Уварчев