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Коммерсантъ FM
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Болсонару осудил своих сторонников, штурмовавших здания госвласти Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что произошедшие в столице беспорядки не являются частью демократии. Так он отреагировал на действия своих сторонников, которые ворвались в здания Конгресса, Верховного суда, министерств и в резиденцию президента.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила»,— написал господин Болсонару в Twitter. Он отметил, что на протяжении своего президентского срока уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу.

Сторонники господина Болсонару накануне, 8 января, организовали протесты у зданий госвласти в Бразилиа. Они выразили несогласие с официальными итогами второго тура президентских выборов, по результатам которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. Демонстранты штурмом взяли здания госвласти и устроили в них погромы. Правоохранительным органам удалось освободить помещения, задержаны, по разным данным, от 200 до 400 человек.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Леонид Уварчев

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