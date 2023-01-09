Протесты в Бразилии. Главное

8 января в Бразилии сторонники Жаира Болсонару, проигравшего президентские выборы, устроили акцию протеста в столице и на время захватили правительственные здания. По разным оценкам, задержано от 200 до 400 человек. В городе ввели режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado, Reuters Фото: Adriano Machado, Reuters

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января устроили демонстрации в столице страны Бразилиа. Они выступили против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и требовали пересмотра итогов голосования. Протестующие ворвались в здания госвласти: парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства.

Через несколько часов правоохранители вернули контроль над правительственными зданиями. По словам губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочи, после беспорядков были задержаны более 400 человек. Издание G1 пишет, что это цифра не верна и речь идет примерно о 200 задержанных.

Самого губернатора округа Верховный суд снял с должности на 90 дней, посчитав, что власти были в курсе подготовки к беспорядкам. Судья Алешандри ди Морайс заявил, что протестующих перевозили на машинах военной полиции федерального округа, а полиция не оказала должного сопротивления. Кроме того, судья распорядился в течение 24 часов ликвидировать палаточные городки, которые сторонники экс-президента разбили несколько месяцев назад около военных гарнизонов и штабов вооруженных сил, и задержать всех протестующих за «подготовку террористических актов».

Во время беспорядков президент Лула да Силва находился с рабочим визитом в штате Сан-Паулу, однако когда появились новости о захвате зданий, он решил вернуться в Бразилиа и объявил в городе ЧС. Участников беспорядков он назвал «фанатичными фашистами». «В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону»,— сказал он.

Жаир Болсонару тоже осудил протесты. «Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила»,— написал он в Twitter.

Выборы президента Бразилии прошли в октябре 2022 года. Во втором туре победил Лула да Силва, уже бывший президентом в 2003-2011 годах, набрав 50,9% голосов. Жаир Болсонару заручился поддержкой 49,10% избирателей. Сторонники господина Болсонару начали устраивать в разных штатах акции протеста — в частности, перекрывали стратегически важные автомагистрали в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах. Жаир Болсонару призывал единомышленников воздерживаться от противоправных шагов. К концу ноября бывший президент Бразилии потребовал частично аннулировать результаты голосования из-за возможных ошибок электронных машин для голосования. Высший избирательный суд Бразилии отклонил запрос и наложил на его инициаторов штраф. 1 января состоялась инаугурация президента Лула да Силва.

Подробнее о происшедшем — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».