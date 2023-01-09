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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз Турции: 5,4% вывезенной в рамках зерновой сделки сельхозпродукции отправлено бедным странам

Глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи сообщил, что с начала реализации зерновой сделки из портов Украины вывезли 16,9 млн тонн сельхозпродукции. При этом только 5,4% от общего объема, подчеркнул министр, доставлено бедным странам.

«По состоянию на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Только 5,4% из этого объема доставлено самым бедным странам, которые испытывают в нем нужду»,— сказал Вахит Киришчи, его слова приводит A Haber.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, ее автоматически продлили на 120 дней.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Анкара будет перерабатывать российское зерно на своих мукомольных предприятиях и направлять его в бедные страны Африки. 26 декабря турецкий лидер заявил, что в рамках зерновой сделки 44% экспортируемого зерна получила Европа, 16% — Турция и 14% — страны Африки.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. Так,12 декабря МИД РФ в очередной раз подчеркнул, что поставки зерна направляются в обеспеченные государства, а не в беднейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки. В ООН утверждали, что основной объем пшеницы в рамках зерновой сделки получали развивающиеся страны.

Лусине Баласян

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