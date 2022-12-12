Россия заявила о необходимости скорректировать зерновую сделку

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в корректировках. По его словам, основные поставки зерна из Украины в настоящее время идут не в беднейшие страны.

«Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам»,— сказал господин Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»).

Он утверждает, что сейчас зерно поставляют «в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные». Он напомнил, что четырехсторонняя сделка «была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки».

Замглавы МИД рассказал, что в поставках российского продовольствия есть «некоторые сдвиги». «Но это предполагает размораживание и снятие с ареста того объема российского продовольствия, о котором шла речь выше. Большей частью он находится в Латвии»,— уточнил дипломат.

Новость дополняется.