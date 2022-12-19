Генсек ООН: большую часть экспортируемой по зерновой сделке пшеницы получили развивающиеся страны

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что основной объем пшеницы, поставленный в рамках зерновой сделки, получили развивающиеся страны. Господин Гутерриш пообещал, что ООН продолжит «круглосуточную работу» над устранением препятствий по вывозу зерна и удобрений из украинских портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Christinne Muschi, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Christinne Muschi, Reuters

«Больше всего пшеницы в рамках черноморской зерновой инициативы отправлено в развивающиеся страны. Сюда относятся около 380 тыс. тонн, доставленных Всемирной продовольственной программой для поддержки текущих гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене»,— сообщил генсек ООН.

Генсек ООН сообщил, что с момента заключения зерновой сделки в Стамбуле 22 июля экспорт российской пшеницы увеличился в три раза. По его словам, в рамках зерновой сделки из портов Украины вывезли 14 млн тонн продовольствия.

Благодаря зерновой сделке индекс цен на продовольствие FAO снижается восемь месяцев подряд — за это время он снизился примерно на 15%. Вместе с тем господин Гутерриш отметил, что цены на продовольствие по-прежнему высоки, а доступ к удобрениям «слишком ограничен».

В августе Еврокомиссия (ЕК) разблокировала поставки российских удобрений в рамках зерновой сделки. Однако, согласно разъяснению Еврокомиссии, покупать российские удобрения могли только страны Евросоюза. 4 ноября Турция и Россия договорились отправлять продовольствие в Африку бесплатно. 11 ноября первая партия российских удобрений, заблокированная в одном из европейских портов, отправилась в Малави.

Анастасия Ларина