Турция планирует отправлять переработанное российское зерно странам Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара будет перерабатывать российское зерно на своих мукомольных предприятиях и направлять его в бедные страны Африки. Решение принято по итогам телефонного разговора турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Утром у нас был подробный телефонный разговор (с Владимиром Путиным.— ''Ъ''). Мы детально обсудили ситуацию. Он вновь сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки зерно из России. Мы, со своей стороны, будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны»,— сообщил господин Эрдоган в ходе встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития (цитата по ТАСС).

Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о планах Турции производить муку из российского зерна для отправки в страны Африки 26 декабря. По его данным, в рамках зерновой сделки 44% экспортируемого с Украины зерна получила Европа, 16% — Турция и 14% — Африка. Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зернового соглашения. Так, 12 декабря МИД России в очередной раз подчеркнул, что основные поставки зерна идут не в беднейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а в обеспеченные государства.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, ее автоматически продлили на 120 дней.

Ранее сегодня, 5 января, в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась в том числе зерновая сделка. Господин Путин подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для экспорта российской агропродукции. Также стороны обсудили конфликт на Украине и ситуацию в Сирии.

Лусине Баласян