Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом «известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учетом новых территориальных реалий», сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания»,— говорится в сообщении Кремля.
Главы государств также обсудили зерновую сделку, российская сторона подчеркнула необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта агрпородукции. Владимир Путин также отметил приоритетность реализации проектов по созданию газового хаба и строительству АЭС «Аккую».
Наконец, президент России позитивно оценил встречу министров обороны РФ, Турции и Сирии, проведенную в декабре в Москве и выразил надежду, что развитие трехсторонних контактов способствует урегулированию в Сирии.
О проведенном телефонном разговоре глав Турции и России стало известно ранее сегодня, 5 января. Как заявил господин Эрдоган ранее, он также собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и поговорить с обоими лидерами об урегулировании конфликта.
В конце декабря WSJ сообщала, что Владимир Зеленский готовит мирный план урегулирования конфликта. Среди условий — вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. В Кремле заявили, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими.
О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».