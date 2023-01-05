Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом «известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учетом новых территориальных реалий», сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания»,— говорится в сообщении Кремля.

Главы государств также обсудили зерновую сделку, российская сторона подчеркнула необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта агрпородукции. Владимир Путин также отметил приоритетность реализации проектов по созданию газового хаба и строительству АЭС «Аккую».

Наконец, президент России позитивно оценил встречу министров обороны РФ, Турции и Сирии, проведенную в декабре в Москве и выразил надежду, что развитие трехсторонних контактов способствует урегулированию в Сирии.

О проведенном телефонном разговоре глав Турции и России стало известно ранее сегодня, 5 января. Как заявил господин Эрдоган ранее, он также собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и поговорить с обоими лидерами об урегулировании конфликта.

В конце декабря WSJ сообщала, что Владимир Зеленский готовит мирный план урегулирования конфликта. Среди условий — вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. В Кремле заявили, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов