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Коммерсантъ FM
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Эрдоган обвинил Запад в отсутствии усилий в разрешении российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад не приложил усилия в разрешении российско-украинского конфликта. По его мнению, страны Запада занимались «лишь провокациями».

«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне»,— сказал господин Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Эрзурум на северо-востоке Турции (цитата по «Анадолу»). Он обратил внимание, что Анкара взяла роль посредника на себя и «добилась ввода эксплуатацию Черноморского зернового коридора».

Как отметил господин Эрдоган, 44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа. 16% было отправлено в Турцию, 14% — в страны Африки. Он сообщил, что Турция планирует заниматься производством муки из российского зерна для отправки в нуждающиеся страны Африки. Президент также пообещал вместе с РФ предпринять шаги по экспорту удобрений, этот вопрос является «наиболее напряженной частью работы».

Мирные переговоры между Россией и Украиной в начале военной операции проходили при посредничестве Турции, однако в мае они были приостановлены. Летом при посредничестве Турции и ООН сторонам удалось заключить зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна из одесских портов, а также снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Страны Запада в последнее время поддерживают заявления Украины о желании «справедливого мира». Президент Владимир Зеленский предполагает под этим вывод войск РФ с территории Украины в границах 1991 года, включая Крым. Москва считает, что подход Киева говорит о его неготовности к мирному урегулированию.

О перспективах мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Леонид Уварчев

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