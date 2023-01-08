Сопредседатель СДПГ выступил против поставок Украине танков Leopard в одностороннем порядке

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, одна из правящих партий) Ларс Клингбайль заявил, что немецкая сторона не намерена передавать Украине танки Leopard в одностороннем порядке. По его словам, подобные решения необходимо принимать только в координации с международным альянсом.

«В настоящее время ни одна страна не поставляет (Украине.— "Ъ") такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Для федерального правительства всегда было важно, чтобы немцы не действовали в одиночку. Это применимо и здесь»,— сказал он (цитата по RND).

При этом господин Клингбайль обратил внимание, что западные страны стремятся продолжить оказывать необходимую поддержку Киеву. «Поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс действует согласованно и продолжит поддерживать Украину»,— отметил сопредседатель СДПГ.

Накануне, 7 января, об отказе самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard 2 заявили и в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул желание Варшавы действовать «в более широкой коалиции». Схожей позиции придерживается Финляндия. Председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен заявил, что, если остальные страны Евросоюза начнут передавать Украине танки, Финляндия присоединится к поставкам вооружения и направит немецкие боевые танки Leopard 2.

4 января в ходе телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать вооруженным силам Украины легкие танки AMX-10 RC. Вслед за Францией лидеры США и Германии Джо Байден и Олаф Шольц объявили, что США поставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder. Кроме того, Берлин поставит украинским вооруженным силам еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Милена Костерева