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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 319-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 8 января

Завершилось объявленное РФ прекращение огня. На востоке Украины ночью дважды объявляли воздушную тревогу. Бывшие руководители Госдепартамента и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс считают, что президент РФ Владимир Путин «не может уступить Украине» четыре региона. Курский губернатор сообщил о прохождении им курса подготовки ЧВК «Вагнер». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:20. Промышленное предприятие было повреждено в ночь на 8 января в городе Мерефа Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает ТАСС.

11:11. Российское руководство якобы может предложить Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, предполагающий разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

11:10. В результате обстрела повреждена Старобешевская ТЭС в ДНР.

11:01. Италия готовит новый пакет оружия для Украины, он находится на стадии обсуждения, в том числе с Францией, по вопросу отправки систем ПВО совместного производства, сообщил в интервью Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

10:43. Минобороны Белоруссии проинформировало о повышении интенсивности совместных тренировок в рамках региональной группировки войск Белоруссии и России.

10:30. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об «ужасном положении» Европы, полагавшейся на дешевые энергоресурсы из России.

10:23. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 10 января с 04:00 до 16:00 из-за ремонтных работ, сообщает Минтранс РФ.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 318-й

10:22. Европейские страны снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа, в то время как объем выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в регионе вырос до уровня, почти вдвое превышающего среднегодовой, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe.

10:20. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, одна из правящих партий) Ларс Клингбайль заявил, что немецкая сторона не намерена передавать Украине танки Leopard в одностороннем порядке. По его словам, подобные решения необходимо принимать только в координации с международным альянсом.

10:19. Компания «Луганскгаз» сообщила о завершении сварочных работ на аварийном участке газопровода. В настоящее время производится запуск системы газоснабжения, следует из сообщения пресс-службы.

10:19. Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский, сообщил об изменении режима службы военнослужащих после обстрела ПТУ в Макеевке. По его словам, местных мобилизованных больше не держат «как селедок в бочке». Введен специальный режим для минимизации скопления людей.

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