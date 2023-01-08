В Бундестаге поддержали отправку танков Leopard ВСУ

Усиление обороноспособности Украины за счет поставок танков Leopard поддержали вице-президенты Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия «Зеленые») и Вольфганг Кубицкий (партия СвДП). В диалоге с представителями медиагруппы Funke немецкие политики отметили, что поставка вооружения должна происходить в тесной координации с НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танки Leopard

Фото: Csaba Krizsan / MTI / AP Танки Leopard

Фото: Csaba Krizsan / MTI / AP

«Мы должны сделать и поставить все, что возможно. Сюда же входят и танки Leopard»,— рассказала госпожа Гёринг-Эккардт (цитата по Hamburger Abendblatt). Аналогичной точки зрения придерживается господин Кубицкий, подчеркнувший, что Германия не должна ограничиваться поставками танков Marder.

Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что танки могут быть отправлены на Украину при поддержке НАТО, однако в одиночку федеральное правительство действовать не намерено. «В настоящее время ни одна страна не поставляет (Украине.— "Ъ") такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2»,— отметил политик.

7 января от поставок Украине Leopard 2 в одностороннем порядке также открестилась Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что для этого необходима поддержка «более широкой коалиции». Ранее с подобной позицией согласилась Финляндия. Страны ЕС не могут поставлять ВСУ танки Leopard без санкции Германии как страны-производителя.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников