Германия направит Киеву 40 БМП Marder

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что Берлин планирует направить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. По словам господина Хебештрайта, в связи с этим на территории Германии планируют провести обучение украинских военных для управления БМП, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БМП Marder

Фото: Ints Kalnins / Reuters БМП Marder

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Поставки Marder и обучение украинских военных планируются в первом квартале 2023 года. Господин Хебештрайт добавил, что США также проведут обучение на территории своей страны для управления БМП Bradley и ЗРК Patriot.

В МИД РФ осудили решение ФРГ о поставках Украине и назвали его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В ведомстве посчитали, что решение Германии принято под давлением США. Министерство подчеркивает, что поставки военной техники Киеву негативно отразятся на российско-германских отношениях.

«Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа.

О поставках БМП Украине президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились в ходе переговоров. Берлин также пообещал направить Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в дополнение к тем, которые направит Вашингтон. Как сообщало AP, новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен сегодня, 6 января. В этот пакет могут войти десятки БМП Bradley.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян