ВТБ обратился к Бельгии и Люксембургу для разблокировки активов клиентов

ВТБ направил в министерства финансов Бельгии и Люксембурга заявки о получении специальной лицензии, которая позволит разблокировать замороженные активы клиентов. Речь идет об активах, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

«Надеемся, что лицензии — в случае их выдачи — позволят инвесторам получить их законные доходы, а также вновь распоряжаться своими активами. О том, как дальше будет развиваться ситуация, ВТБ сообщит дополнительно»,— говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее за получением лицензии для разблокировки активов в Минфины Бельгии и Люксембурга обратились, в частности компании «Альфа-Капитал», «Велес Капитал», БКС, «Альфа Инвестиции», Тинькофф-банк, «Финам» и FinEx.

В марте, после начала военной операции России на Украине, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена.

22 декабря Бельгия и Люксембург выдали НРД лицензию на осуществление операций с замороженными активами. В Банке России подчеркнули, что это решение не гарантирует российским инвесторам возможность ими распоряжаться. По оценке регулятора, перспективы возврата заблокированных активов как «крайне низкие».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Активы остались вне зоны доступа».

Милена Костерева