ЦБ: разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам

Тот факт, что власти Бельгии и Люксембурга выдали Национальному расчетному депозитарию (НРД) разрешения на разблокировку российских активов, не означает, что инвесторы из России смогут ими распоряжаться. Об этом предупреждает Центробанк.

«Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом»,— указано на сайте ЦБ. Представители регулятора рекомендуют инвесторам дождаться уведомлений о разблокировке активов от своих брокеров и депозитариев.

20 декабря НРД получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга, 22 декабря — от казначейства Бельгии. Передачей данных по заблокированным активам занимаются депозитарии Clearstream и Euroclear.

Вчера, 27 декабря, Банк России оценил перспективы возврата заблокированных активов как «крайне низкие». При этом в регуляторе отметили, что активы пока не конфискованы.

О перспективах разморозки активов — в материале «Ъ FM» «Активы готовятся к разморозке».

Андрей Сапожников