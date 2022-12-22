Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД

Бельгия выдала лицензию Национальному расчетному депозитарию (НРД) на осуществление операций с замороженными активами. Об этом говорится в сообщении на сайте бельгийского Минфина, внимание на которое обратил Telegram-канал The Sanctions Law.

В сообщении Минфина отмечается, что речь идет об активах НРД, которые учитывались в иностранном депозитарии до момента введения санкций ЕС в отношении депозитария (3 июня). Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», которые принадлежат НРД. Разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.

В Бельгии находится депозитарий Euroclear. С 28 февраля Euroclear перестал проводить стандартные операции по счетам Национального расчетного депозитария без объяснения причин. 16 декабря ЕС ввел санкции в том числе против НРД. После этого часть активов российских инвесторов была заблокирована.

3 ноября НРД подал обращение в совет ЕС для обжалования санкций и получил отзыв. 20 декабря Минфин Люксембурга разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД, речь может идти о €4,3 млрд.

Подробнее об этом — в материале «Люксембург потеплел к российским инвесторам».

Дарья Эрозбек