Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин Люксембурга разрешил разблокировку части замороженных активов НРД

Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до 3 июня, когда Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщается в документе на сайте ведомства (.pdf).

Лицензия Минфина позволяет «высвобождать определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Соответственно, активы несанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 года.

После введения санкций Евросоюза в отношении НРД депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с ним. По данным Банка России, оказались заморожены около 6 трлн руб. 3 ноября НРД подал обращение в совет ЕС для обжалования санкций и получил отзыв. До 6 января 2023 года депозитарий должен отправить ответ. В сентябре НРД также обращался в Минфин Бельгии и Люксембурга, чтобы получить лицензии для разблокировки активов клиентов, которые не находятся под санкциями.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...