Минфин Люксембурга разрешил разблокировку части замороженных активов НРД

Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до 3 июня, когда Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщается в документе на сайте ведомства (.pdf).

Лицензия Минфина позволяет «высвобождать определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Соответственно, активы несанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 года.

После введения санкций Евросоюза в отношении НРД депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с ним. По данным Банка России, оказались заморожены около 6 трлн руб. 3 ноября НРД подал обращение в совет ЕС для обжалования санкций и получил отзыв. До 6 января 2023 года депозитарий должен отправить ответ. В сентябре НРД также обращался в Минфин Бельгии и Люксембурга, чтобы получить лицензии для разблокировки активов клиентов, которые не находятся под санкциями.

Лусине Баласян