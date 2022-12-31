Активы остались вне зоны доступа

Заблокированные в Clearstream российские бумаги разморозить невозможно. Это касается активов Национального расчетного депозитария, сообщили в люксембургской компании. В процессе эти бумаги должны были перевести в другие депозитарии, против которых не введены ограничения. Но Люксембург обратил внимание на наличие в НРД подсанкционных акций и облигаций российских инвесторов, и из-за этого перевод невозможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: imago / IP3press / ТАСС Фото: imago / IP3press / ТАСС

Что теперь делать владельцам замороженных активов? И могут ли такие проблемы возникнуть и у более крупного депозитария Euroclear? “Ъ FM” обсудил это с адвокатом, партнером адвокатского бюро NSP Сергеем Гландиным: «Все упирается в так называемый овер-комплаенс. Clearstream говорит, что тут есть бумаги подсанкционных лиц и эмитентов и мы их никак не может выпустить. Это очень узкое толкование общего разрешения, которое выдал люксембургский Минфин. Он подразумевал, что при соблюдении условий этого разрешения депозитарии могут выпустить в сеть бумаги и прекратить правоотношения.

Но сейчас почему-то Clearstream посчитал, что это невозможно, а чтобы это сделать, нужно во все иные юрисдикции идти, где нет генеральных лицензий, в частности, в Великобританию и Швейцарию.

Но получение такой специальной лицензии сейчас очень сильно затянуто по срокам. Можно прождать и шесть, и восемь месяцев. Проблема возникла у НРД, но она не касается всех других брокеров и депозитариев. Если у них нет подсанкционных бумаг, то им будет намного проще.

Что касается Euroclear, то в силу бельгийских общих условий от 22 декабря там несколько иная ситуация. Здесь нужно найти некоего европейского гаранта, который подпишется под тем, что никакое лицо, находящееся под санкциями, выгоду не получит. Так что, не думаю, что Бельгия пойдет по пути Люксембурга».

На сайте НРД сказано, что в качестве альтернативы будет рассмотрен вопрос о выпуске индивидуальных лицензий. Однако инвестиционный юрист, автор Telegram-канала Invest.Lawyer Елена Рязанова большого оптимизма по этому поводу не испытывает: «Сейчас, собственно, все ушли думать, что делать. Индивидуальные лицензии подавали все брокеры, обе биржи, много частных инвесторов.

По Euroclear уже стали поступать ответы о том, что они не будут смотреть индивидуальные обращения, только общие, и, кроме того, необходимо наличие гаранта. Правда, непонятно, кто или что должно выступить в этом качестве. В случае с Clearstream такого пока нет. Но функционала и ресурсов, чтобы обработать все поступившие к ним индивидуальные заявки, тоже нет. Их можно еще года три рассматривать, если будет работать весь Минфин Люксембурга. Кроме того, отсутствует и политическая воля, чтобы разблокировать активы, потому что сложно продвигать переговоры и объяснять, например, потом своим инвесторам, почему они отдали активы русским.

В отношении же Euroclear руки у всех просто опустились, потому что там больше объем активов, и понятное дело, что и так-то условия лицензии разительно отличаются друг от друга. Да и пространство для трактования еще шире, чем у Clearstream. Мы ждем, что 2-го или 3-го января появятся какие-то дополнительные комментарии. Потому что вопросов очень много.

Я считаю, что в том виде, в котором это сформулировано, и в установленные сроки клиентам из России требования депозитариев невозможно выполнить.

Это все делается исключительно для нерезидентов».

Центробанк РФ ранее отмечал, что скептически смотрит на перспективу разблокировки активов инвесторов, даже несмотря на разрешения Люксембурга и Бельгии. Документы, выданные депозитариями, не гарантируют, что россияне получат свои ценные бумаги и выплаты по ним, говорилось в заявлении регулятора. По оценке Еврокомиссии, в бельгийском Euroclear находятся бумаги на сумму €50 млрд, а в люксембургском Clearstream — только на €5 млрд.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин