Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в решении конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер предложил выступить посредником в урегулировании конфликта Киева и Москвы. Ранее сегодня, 5 января, Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила о готовности к открытому диалогу по Украине, если Киев выполнит озвученные требования и учтет «новые территориальные реалии». Господин Эрдоган отметил, что призывы переговорам должны поддерживаться «односторонним прекращением огня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной»,— сообщили в администрации турецкого президента, передает Anadolu.

Стороны также обсудили ситуацию с зерновым коридором и готовность Турции помочь в «ускорении процесса, проводимого в отношении Запорожской АЭС».

Турецкий лидер неоднократно предлагал роль посредника в переговорах России и Украины. 8 декабря он заявил, что готов оказать поддержку и содействие в любой форме для возобновления диалога двух стран. Однако стороны не могут согласовать позиции для начала переговорного процесса.

По информации The Washington Post, команда господина Зеленского готовит мирный план решения конфликта, который будет обнародован к 24 февраля. Источники газеты утверждают, что одним из условий будет признание суверенитета Украины в границах 1991 года. Вместе с тем одно из требований Москвы — признание Киевом присоединенных регионов российскими.

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Лусине Баласян