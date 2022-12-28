Песков: мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, поскольку Киев не учитывает текущие реалии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, разрешить ситуацию дипломатическим путем не получится, если Украина не признает за Россией новые регионы.

«Опять же, не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным»,— сказал господин Песков журналистам.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав России Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Этому предшествовали референдумы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря обсуждал украинскую формулу мира. The Wall Street Journal писала, что команда господина Зеленского прорабатывает мирный план и намерена представить его ближе к дате начала вооруженного конфликта, 24 февраля. Он будет основан на 10 условиях, которые украинский президент выдвинул на саммите G20 в ноябре. Это в частности вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. Российские власти не раз называли эти условия невыполнимыми. Также Украина планирует до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Дарья Эрозбек