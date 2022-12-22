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Коммерсантъ FM
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WSJ узнала о доработке командой Зеленского плана по урегулированию конфликта на Украине

Газета The Wall Street Journal сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского дорабатывает предложенный им план из 10 пунктов мирного урегулирования конфликта с Россией. Обнародование документа ожидается в феврале 2023 года, отмечает издание.

«Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время»,— сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах, передает «РИА Новости».

15 ноября господин Зеленский, выступая на саммите G20 по видеосвязи, перечислил 10 условий «украинской формулы мира»: ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск РФ, «возвращение справедливости», недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал представленные господином Зеленским 10 пунктов «формулы мира» отказом от переговоров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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