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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 302-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 22 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Американская Kellogg может продать российский бизнес «Черноголовке», узнал «Ъ». При обстреле гостиничного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке были ранены экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:13. Поездка Зеленского в Вашингтон и его встречи с властями США показали, что ни Украина, ни США не готовы к миру с Россией, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

9:01. Курс доллара на открытии торгов в четверг превысил 71 руб. впервые с 29 апреля, евро — поднялся до 76 руб.

8:59. Французский бренд нижнего белья DIM уходит из России, пишут «Ведомости».

8:56. Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь до тех пор, пока не будет мирного урегулирования.

8:55. Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника. «По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем. Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых»,— говорит помощник Рогозина.

Военная операция на Украине

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