Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в администрации турецкого президента. Господин Эрдоган в ходе беседы заявил о планах как можно скорее завершить создание «дорожной карты» газового хаба. Также главы государств обсудили ситуацию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Эрдоган в очередной раз высказался за скорейшее завершение конфликта России и Украины и мирное урегулирование.

«Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время- планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по ее реализации»,— говорится в сообщении администрации (цитата по ТАСС).

Как сообщили в канцелярии турецкого президента, главы государств также поговорили о планах по урегулированию в Сирии. В частности, господин Эрдоган высказался за конкретные шаги по освобождению севера Сирии от террористов. Он также заявил, что руководству Сирии нужно предпринять политические шаги для нормализации отношений с Турцией.

3 января стало известно, что президент Турции планирует 4 января провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам господина Эрдогана, он хочет поговорить с лидерами стран об урегулировании конфликта РФ и Украины.

Подробнее о возросшей роли президента Турции в мировой политике — в материале «Незаменимый Реджеп».

Эрдни Кагалтынов