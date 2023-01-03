МИД Сербии: десятая страна отозвала признание независимости Косово

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. В общей сложности таких стран 10. Их список сербские власти не раскрывают, передает местная газета «Вечерние новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам министра, Сербия «активизирует дипломатические действия относительно признания фейкового государства». Господин Дачич пояснил, что список стран не раскрывают, чтобы не подвергать их давлению со стороны Приштины и ее союзников.

«В рамках Вашингтонских соглашений мы взяли на себя обязательство прекратить инициативу по признанию (Косово.— "Ъ") и хотели показать, что придерживаемся этого, а Приштина нет. Разница в отношении к взятым на себя обязательствам существенна, и каждый, кто выступает посредником, прекрасно знает, кто серьезный партнер, а кто лжец»,— считает он.

Обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но 29 декабря этот режим отменили. МИД России утверждает, что Косово берет курс на эскалацию при поддержке Европы и США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Лаура Кеффер