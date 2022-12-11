На севере Косово произошли взрывы и стрельба

Два взрыва прозвучали недалеко от города Косовска-Митровца на севере Косово, передает газета «Вечерние новости». Также журналисты в течение 15 минут слышали стрельбу недалеко от города Газивод.

Взрывы произошли в населенном пункте Звечан поздно вечером 10 декабря. Стрельбу слышали в деревне Стуос. О столкновениях и пострадавших не сообщалось.

Накануне, 10 декабря, сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере Косово. Они перекрыли движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. Косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны. Протесты спровоцировал арест бывшего полицейского—этнического серба. Его подозревают в нападениях на косовских полицейских. Сербия намерена попросить миротворцев НАТО разрешить ей разместить сербских военных и полицию в Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Леонид Уварчев