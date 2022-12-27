Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич. В боевую готовность также переведены все подразделения МВД. С соответствующими поручениями ранее выступил сербский президент Александр Вучич.

«Президент Сербии как главнокомандующий приказал сегодня вечером, чтобы Вооруженные Силы Сербии находились на самом высоком уровне боевой готовности»,— заявил господин Вучевич (цитата по сайту телеканала РТРС).

По его словам, «это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили».

Ранее 26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боеготовность свои вооруженные силы с целью провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных сербами на севере Косова и Метохии. По данным СМИ, указание в течение предстоящей ночи находиться в местах прохождения службы получили около 1,5 тыс. силовиков.

25 декабря в населенном пункте Зубин-Поток на севере Косова у баррикад произошли стрельба и столкновения. В сербских СМИ писали, что сербов обстрелял косовский спецназ. Косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR (международные силы под руководством НАТО). Миссия НАТО позднее сообщила, что возле нее в районе Зубин-Потока были слышны выстрелы.

На фоне сложившейся ситуации Александр Вучич отправил начальника Генштаба Милана Мойсиловича на границу с Косово. Генерал оценил ситуацию как требующую присутствия сербской армии на границе.

Подробнее о ситуации в регионе и реакции в мире — в материале «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Дарья Эрозбек