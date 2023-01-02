МИД РФ: Косово берет курс на эскалацию при поддержке ЕС и США

Власти Косово «берут курс на эскалацию», утверждает замглавы российского МИДа Александр Грушко. Он заявил «РИА Новости», что страны Запада должны оказать давление на Приштину и заставить ее отказаться от «воинственных планов».

Как считает господин Грушко, власти Косово «опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов» — Евросоюза (ЕС) и США. По его мнению, «все те, кто влияет на линию поведения Косово, должны оказать на нее давление в направлении поиска политического решения».

«Заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан, и выполнить все ранее взятые на себя обязательства, вытекающие в том числе из брюссельского соглашения, которое предусматривает в качестве центрального элемента решения косовской проблемы создание сообщества сербских муниципалитетов»,— сказал замминистра.

Очередное обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенной сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но 29 декабря этот режим отменили. США и ЕС призывали стороны к немедленной деэскалации.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Лаура Кеффер