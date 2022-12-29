Вучич отменил режим боевой готовности в сербских войсках

Президент Сербии Александр Вучич отменил режим боевой готовности вооруженных сил страны, введенный 26 декабря. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug со ссылкой на администрацию президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Очередное обострение конфликта Сербии и частично признанной Косово произошло 10 декабря. Тогда на севере Косово, в котором преимущественно проживает сербское население, косовская полиция задержала бывшего полицейского-серба Деяна Пантича. В ответ сербы возвели баррикады на дороге и перекрыли движение через два основных пограничных перехода.

26 декабря власти Косово привели свои вооруженные силы в полную боеготовность для ликвидации баррикад. В ответ на это Сербия ввела аналогичный режим. 28 декабря в результате переговоров с косовскими сербами Александр Вучич попросил их демонтировать баррикады. Сегодня митингующие начнут их разбирать.

О происходящем в регионе — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Лусине Баласян