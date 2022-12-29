Вучич отменил режим боевой готовности в сербских войсках

Президент Сербии Александр Вучич отменил режим боевой готовности вооруженных сил страны, введенный 26 декабря. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug со ссылкой на администрацию президента.
Александр Вучич
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Очередное обострение конфликта Сербии и частично признанной Косово произошло 10 декабря. Тогда на севере Косово, в котором преимущественно проживает сербское население, косовская полиция задержала бывшего полицейского-серба Деяна Пантича. В ответ сербы возвели баррикады на дороге и перекрыли движение через два основных пограничных перехода.
26 декабря власти Косово привели свои вооруженные силы в полную боеготовность для ликвидации баррикад. В ответ на это Сербия ввела аналогичный режим. 28 декабря в результате переговоров с косовскими сербами Александр Вучич попросил их демонтировать баррикады. Сегодня митингующие начнут их разбирать.
О происходящем в регионе — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».