«Мега Химки» открылась после пожара

Торговый центр «Мега Химки» открыт для посетителей с 29 декабря. Детская площадка и часть магазинов рядом со сгоревшим гипермаркетом OBI пока остаются закрытыми. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра. «Мега Химки» был закрыт с 9 декабря из-за пожара.

«С 29 декабря "Мега Химки" вновь будет открыт для посещения, расписание работы в предпраздничные и праздничные дни можно узнать на сайте центра. Для посетителей будут доступны все входы, а также наземный паркинг»,— сказано в сообщении пресс-службы.

9 декабря в «Мега Химки» произошел пожар из-за некачественных строительных работ. Строительный гипермаркет OBI сгорел полностью, один человек погиб. Ущерб от пожара предварительно оценивается в 20 млрд руб. По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по делу арестованы начальник строительной фирмы, еще двое отпущены под подписку о невыезде.

Подробнее о пожаре — в материале «Ъ» «Мега огня».

Олеся Павленко