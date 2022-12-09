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Коммерсантъ FM
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Что горело в подмосковных Химках. Все о ТЦ «Мега Химки»

Утром 9 декабря в Подмосковье загорелся гипермаркет OBI в торговом центре «Мега Химки». Площадь пожара составила около 7 тыс. кв. м. Один человек погиб. Причиной ЧП следствие назвало неквалифицированные сварочные работы. Подробнее о ТЦ — в справке «Ъ».

«Мега Химки»

«Мега Химки»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мега Химки»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Торговый центр «Мега Химки» был открыт в декабре 2004 года в городе Химки Московской области по адресу: Ленинградское шоссе, 39.

Арендная площадь «Мега Химки» составляет 175,4 тыс. кв. м, в нем находится около 200 магазинов. ТЦ является вторым по торговой площади среди всех комплексов сети в России.

Собственник торгового центра — ООО «ИНГКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН», который владеет всеми 14 ТЦ «Мега» в России. Выручка организации за 2021 год составила около 10,9 млрд руб. Учредителем является нидерландская компания INGKA Holding Europe. INGKA ранее входила в состав IKEA. С 2015 года компания работает в трех направлениях: розничные магазины IKEA, инвестиционная деятельность и торговые центры Ingka Centres. На текущий момент у организации 45 торговых центров в 16 странах.

По данным экстренных служб, последняя проверка пожарной безопасности в торговом центре проводилась в ноябре 2021 года. В ходе нее было выявлено 46 нарушений. Тогда на компанию наложили штраф 160 тыс. руб. МЧС в последний год не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса.

Сгоревший гипермаркет стройматериалов OBI в Химках открылся в 2003 году и был первым магазином немецкой компании OBI GmbH в России. Его площадь составляла 17,4 тыс. кв. м.

Всего в РФ функционирует 27 магазинов DIY-сети OBI, в которых работает около 5 тыс. сотрудников.

17 марта 2022 года OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России из-за спецоперации на Украине. 27 июля материнская компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Сумма сделки составила 600 руб., по ее условиям 40% сети перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. В октябре у российского OBI снова сменился владелец — собственником 90% стало ООО «Лесоперерабатывающий комбинат "Бокситогорский"» Юрия Алымова, 10% получило МОО «Центр по противодействию коррупции» Кирилла Ольхина.

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