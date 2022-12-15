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Коммерсантъ FM
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Прораба и сварщика по делу пожара в OBI отпустили под подписку

Следствие отпустило прораба Ильнура Шайхутдинова и сварщика Дениса Сагитова под подписку о невыезде по делу в пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мера пресечения для Александра Макарова, третьего задержанного по делу о пожаре, будет избрана в пятницу, 16 декабря. Он был начальником участка строительной фирмы «Дельта-строй», уточняет ТАСС.

О задержании Александра Макарова сообщалось вчера, 14 декабря, тогда его имя и должность не назывались. Сегодня, 15 декабря, Химкинский суд Москвы продлил срок его задержания на 72 часа.

Утром 9 декабря загорелся гипермаркет OBI в Химках, здание было полностью уничтожено огнем. На парковке из-за падения металлической конструкции погиб охранник гипермаркета. Ущерб от пожара оценивается в 20–30 млрд руб. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ).

Подробнее о пожаре — в материале «Ъ FM» «Бизнес считает чрезвычайный ущерб».

Олеся Павленко

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