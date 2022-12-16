Суд до 9 февраля арестовал начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в OBI

Химкинский суд Москвы заключил под стражу до 9 февраля Александра Макарова, начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй» по делу о пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщил ТАСС.

Адвокаты Александра Макарова сообщили агентству, что обжалуют решение суда об аресте. Господин Макаров был задержан 14 декабря.

12 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали сварщика Дениса Сагитова и прораба Ильнура Шайхутдинова, которые 9 декабря, в день пожара, проводили в гипермаркете сварочные работы. Вчера, 15 декабря их отпустили под подписку о невыезде.

Возгорание распространилось на площадь 7 тыс. кв. м. При пожаре в OBI взрывались лакокрасочные материалы. На парковке из-за падения металлической конструкции погиб охранник гипермаркета. Ущерб от пожара оценивается в рекордные 20–30 млрд руб. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ).

После пожара в OBI МЧС РФ заявило о планах обратиться к правительству, чтобы получить разрешение на проверку пожарной безопасности во всех крупных торговых центрах и складах. Сотрудники, в частности, должны обследовать системы сигнализации и пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов

Подробнее о проверках МЧС — в материале «Ъ FM» «МЧС отправится по торговым центрам».

Эрдни Кагалтынов