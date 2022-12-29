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Коммерсантъ FM
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Вся надежда на репатриантов

Частное потребление не смогло удержаться в росте

Потребительский оптимизм населения России, зафиксированный опросами Росстата и ЦБ, не виден в макроэкономической сводке статведомства за октябрь—ноябрь 2022 года. В ней обнаруживается возвращение частного спроса к стагнации после попытки отскока в третьем квартале — и остановка роста зарплат после заметного их падения кварталом ранее. В ЦМАКП прямо указывают на снижение доступности и качества товаров и шринкфляцию — и предполагают, что спрос может поддержать разве что возвращение ранее покинувших страну граждан.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Оборот розницы в ноябре 2022 года в годовом выражении сократился на 7,9% против падения на 9,7% в октябре и 9,8% в сентябре 2022 года, докладывает Росстат. «Потребительский спрос в ноябре продемонстрировал улучшение динамики, но сохранил отставание от прошлого года. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 4,8% (год к году) ниже уровня прошлого года (минус 6,7% месяцем ранее)»,— добавляют в Минэкономики, обнаруживая основной источник годовых улучшений в общепите.

Внутригодовая динамика потребления в целом, однако, ухудшается. Весь объем потребительских трат граждан (товары, услуги, общепит) после роста на 0,4% в среднем за месяц в третьем квартале перешел к стагнации на уровне 0,1% в октябре—ноябре 2022 года. Продолжение ухудшения динамики потребления (по картам «Сбера») на первой неделе декабря 2022 года фиксировал и Сбериндекс (см. “Ъ” от 21 декабря). В ЦМАКП отмечают «включение эффектов» деградации потребления — ухудшение доступности и ассортимента товаров на фоне шринкфляции (снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении его цены) — и граждане, вероятно, это замечают.

По данным же Росстата, настроения граждан в отношении текущий потребительской ситуации в ноябре—начале декабря 2022 года, как и в третьем квартале, улучшались (по данным ЦБ, на максимуме с сентября 2021 года) на фоне ухудшения ожиданий (см. “Ъ” от 21 декабря). Впрочем, качественный результат таких изменений пока проявляется лишь в изменении знака стагнации потребления как товаров с минуса в третьем квартале на плюс в октябре—ноябре. По оценке ЦМАКП, с учетом сезонности месяц к месяцу, потребление промтоваров за ноябрь все же увеличилось на 0,4% после роста на 0,1% за октябрь 2022 года, однако причина, как предполагает аналитик центра Игорь Поляков, отчасти — в том, что «часть уехавших за границу граждан вернулась».

При этом в октябре 2022 года благодаря снижению инфляции Росстату удалось зафиксировать первый за последние полгода рост реальных зарплат — на 0,4% в годовом выражении. «Если в предыдущие несколько месяцев рост зарплат в госсекторе ощутимо отставал от частного сектора, то в октябре номинальные темпы видимо сблизились: 12,5% и 13,9% год к году против 8% и 15% соответственно в сентябре»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Они фиксируют, что сектор «госуправление и обеспечение военной безопасности» — не только основной наниматель на рынке труда, но и источник роста зарплат. Также выше среднего они росли в отраслях, где была сильнее динамика выпуска: в электронике, оптике и полиграфии (24% год к году); легпроме (22%); производстве готовых металлических изделий и прочих транспортных средств (8%), ремонте машин и оборудования (17%). В ЦМАКП же подсчитали, что месяц к месяцу с учетом сезонности прирост реальных зарплат стабилизировался в октябре на уровне 0,1%, как и в среднем за месяц в третьем квартале, после спада на 1,5% во втором квартале 2022 года.

«Рост зарплат отражает напряженность на рынке труда — проинфляционна не только нехватка рабочей силы, но и рост зарплат темпами выше темпов роста производительности труда»,— заключают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». По оценке ЦМАКП, в октябре—ноябре спрос на рабочую силу стабилизировался после провала в сентябре из-за мобилизации. Это, полагают в центре, также отчасти связано с возвращением «релокантов» в Россию — за ожидаемыми бонусами от работодателей и из опасений ужесточения регулирования.

Артем Чугунов

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