Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждане не уменьшают траты

Мониторинг частного потребления

Совместное ноябрьское исследование аудиторско-консалтинговой группы «Технологии доверия» и аналитического центра НАФИ выявило некоторое улучшение настроений потребителей (в опросе участвовали 1,6 тыс. человек). В отличие от мая, в ноябре респонденты ориентировались на стабилизацию потребительских расходов. Доля тех, кто ожидает сохранения их текущего уровня расходов, постепенно растет в отношении всех исследуемых категорий продовольственных и промтоваров (см. график). Особенно заметна тенденция к стабилизации расходов в сегментах товаров для красоты и здоровья, продуктов, товаров для ремонта и обустройства дома. Параллельно сокращается доля потребителей, ориентированных на рост расходов. Значительно — на 15% — сократилось число респондентов, ожидающих увеличения цен на еду, притом что инфляционные ожидания граждан, по данным ЦБ, в декабре оставались стабильно высокими.

Подавляющее большинство потребителей в последние полгода сталкивалось с барьерами при совершении покупок, 43% утверждают, что это происходило «часто» или «иногда». 42% респондентов отметили неудовлетворительную доставку товара, 41% — недостаток информации о нем, 34% жаловались на качество обслуживания, а 29% не смогли оплатить товар удобным для себя способом. «На соответствующие аспекты компании могут воздействовать уже сейчас, поскольку во многом они зависят от политики ретейлеров и их готовности учитывать интересы покупателей в России»,— замечают авторы обзора.

Отметим, что даже на фоне начавшегося в третьем квартале восстановления необеспеченного кредитования потребление населения продолжало сжиматься и упрощаться. Аналитики ЦМАКП объясняли это «снижением реальных доходов населения, изменением потребительского поведения из-за сохранения высокого уровня неопределенности и сокращением привычного ассортимента товаров». В первой декаде ноября отмечался некоторый всплеск потребительских расходов, обусловленный прежде всего эффектом низкой базы из-за иного режима нерабочих дней в сопоставимый период прошлого года, а также скидками и распродажами в этом году. После этого, в начале декабря, согласно данным «Сбериндекса», частное потребление (с оплатой по картам «Сбера») продолжило ускоренно снижаться.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...