Граждане не уменьшают траты

Совместное ноябрьское исследование аудиторско-консалтинговой группы «Технологии доверия» и аналитического центра НАФИ выявило некоторое улучшение настроений потребителей (в опросе участвовали 1,6 тыс. человек). В отличие от мая, в ноябре респонденты ориентировались на стабилизацию потребительских расходов. Доля тех, кто ожидает сохранения их текущего уровня расходов, постепенно растет в отношении всех исследуемых категорий продовольственных и промтоваров (см. график). Особенно заметна тенденция к стабилизации расходов в сегментах товаров для красоты и здоровья, продуктов, товаров для ремонта и обустройства дома. Параллельно сокращается доля потребителей, ориентированных на рост расходов. Значительно — на 15% — сократилось число респондентов, ожидающих увеличения цен на еду, притом что инфляционные ожидания граждан, по данным ЦБ, в декабре оставались стабильно высокими.

Подавляющее большинство потребителей в последние полгода сталкивалось с барьерами при совершении покупок, 43% утверждают, что это происходило «часто» или «иногда». 42% респондентов отметили неудовлетворительную доставку товара, 41% — недостаток информации о нем, 34% жаловались на качество обслуживания, а 29% не смогли оплатить товар удобным для себя способом. «На соответствующие аспекты компании могут воздействовать уже сейчас, поскольку во многом они зависят от политики ретейлеров и их готовности учитывать интересы покупателей в России»,— замечают авторы обзора.

Отметим, что даже на фоне начавшегося в третьем квартале восстановления необеспеченного кредитования потребление населения продолжало сжиматься и упрощаться. Аналитики ЦМАКП объясняли это «снижением реальных доходов населения, изменением потребительского поведения из-за сохранения высокого уровня неопределенности и сокращением привычного ассортимента товаров». В первой декаде ноября отмечался некоторый всплеск потребительских расходов, обусловленный прежде всего эффектом низкой базы из-за иного режима нерабочих дней в сопоставимый период прошлого года, а также скидками и распродажами в этом году. После этого, в начале декабря, согласно данным «Сбериндекса», частное потребление (с оплатой по картам «Сбера») продолжило ускоренно снижаться.

Артем Чугунов