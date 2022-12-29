Елочка, ужмись!

Наблюдавшийся в течение всего года тренд на экономное потребление, вероятно, сохранится и в последние дни декабря. По прогнозам «Тинькофф Касса», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря траты россиян могут снизиться на 24% и опуститься до минимальных значений за последние пять лет. На настроениях покупателей, кроме желания снизить расходы, мог сказаться уход части иностранных брендов и менее активные сезонные акции и распродажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Траты россиян 30 декабря, когда традиционно совершается наибольшее число предновогодних покупок, могут сократиться на 24% год к году, прогнозируют в «Тинькофф Касса». В результате, как отмечают аналитики, расходы в этот день могут снизиться до минимума за последние пять лет. Последний раз траты россиян 30 декабря, по данным «Тинькофф Касса», снижались перед 2019 годом — на 4% год к году.

Весь 2022 год наблюдался тренд на снижение расходов населения, который отразится и на предновогодних тратах, отмечают в «Тинькофф Касса». Если в 2019–2021 годах 30 декабря россияне тратили в среднем на 68% больше, чем в обычные дни, то в этом году предновогодние расходы будут выше стандартных для года только на 44%, прогнозируют в «Тинькофф Касса». Исследование выполнено на основе обезличенных данных об оборотах бизнеса и трансакциях клиентов.

В Infoline ждут, что год к году предпраздничные расходы сократятся в пределах 15% в денежном выражении. По данным опроса ВТБ, почти 40% россиян планируют сохранить расходы в предновогодний период на уровне 2021 года, еще около 30% ожидают роста трат и столько же — их уменьшения. «Тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается их сократить,— больше»,— отмечают в ВТБ. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указывает, что активное развитие онлайн-торговли и экспресс-доставки может привести к смещению большего числа покупок ближе к Новому году.

В «Ленте» пока видят незначительное снижение трат, связывая это с трендом на экономию или с планами перенести покупки на конец декабря. По словам представителя сети, расходы, например, на икру или игристые вина не снизились, а потребители могут экономить на покупке украшений, пиротехники и подарков. В «Ленте» также считают, что в этом году повышенные продажи может обеспечить выпадающее на субботу 31 декабря. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не видят причин для сокращения оборота продовольственного сегмента в последних числах декабря этого года. По словам руководителя направления макроэкономического анализа X5 Group Ильи Федорова, спрос на непродовольственные товары, в основном подарки, в разные годы может отличаться.

Такие покупки могут отложить на выходные перед праздниками, а также перенести в онлайн, что сегодня требует времени из-за повышенной нагрузки на курьеров в последние недели декабря, говорит он.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отмечает, что предновогодний рост посещаемости торговых центров в этом году также оказался менее выраженным, чем обычно. По данным компании, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в торговых центрах Москвы 19–25 декабря вырос относительно предыдущих семи дней на 9%. Но относительно аналогичного периода прошлого года показатель оказался ниже на 11%, а относительно конца декабря 2019 года — на 26%. В торговых центрах Санкт-Петербурга Mall Index 19–25 декабря вырос на 7% неделя к неделе, но был меньше аналогичного периода 2021 года на 10%, а уровня 2019 года — на 29%, подсчитали в Focus.

Как считает Михаил Васильев, на настроения покупателей, кроме стремления к экономии, влияет и снижение ассортимента магазинов в торговых центрах из-за ухода части зарубежных брендов. Кроме того, указывает он, предновогодние акции и распродажи ритейлеры в этом году проводят менее активно. По данным опроса ВТБ, доля россиян, готовых покупать предновогодние подарки на распродажах, с 2021 года сократилась с 39% до 30%, а новую одежду или предметы интерьера — с 19% до 14%.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова