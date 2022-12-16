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Коммерсантъ FM
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Потребители замедлились

Почему граждане стали меньше тратить

Россияне настроились на экономию. Перед Новым годом граждане сбавили обороты при покупке товаров и услуг. Расходы населения 5-11 декабря номинально выросли почти на 5% год к году, однако заметно упали по сравнению с началом месяца и концом ноября, подсчитали в лаборатории «Сбериндекс». Предыдущие две недели показатели росли на 6% и более 7% соответственно. Специалисты отмечают, что потребители воспользовались периодом распродаж, а затем вернулись к прежней модели экономического поведения. Особенно сильно замедлились темпы роста расходов на непродовольственные товары и услуги, такие как такси, одежда и походы в рестораны.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О чем говорит такое снижение спроса? И как оно отразится на бизнесе? Старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин уверен, что все дело в сберегательной стратегии россиян на фоне относительно привлекательных ставок по вкладам: «С конца сентября максимальная процентная ставка по банковским вкладам выросла с 6,5% до 7,5%, что стимулирует норму сбережения домохозяйств.

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Это касается каких-то непродовольственных товаров длительного пользования. Некоторые могли отложить решение о покупке и направить деньги на сберегательные счета. Чем выше ставки в экономике, тем больше домохозяйства стремятся к сберегательному потреблению. Продовольственные товары домохозяйства меньше использовать, как правило, не могут».

По подсчетам «Сбериндекса», на продовольствие россияне в декабре тратили примерно так же, как и в ноябре. Темпы роста расходов здесь выросли на 8,5% год к году. Снижение же потребительского спроса в целом вряд ли связано с желанием граждан увеличить накопления, и для бизнеса перед новым годом это не самый хороший знак. Так считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«С 1 декабря у нас повышены тарифы ЖКХ, и вот сейчас то время, когда до многих это, возможно, начинает доходить. Людям нужно оплатить большую сумму не за товары и услуги, которые они приобретают по желанию, а за те, в отношении которых такого выбора им не предоставлено.

Не исключено, что деньги, которые не тратятся на продукты питания и продовольственные товары, уйдут на оплату ЖКХ. В принципе какого-то значительного акцента на сбережения я не наблюдаю. Что касается влияния снижения потребительского спроса на бизнес, все зависит от того, в каких секторах это будет проявляться активнее. Есть такие, где продаются необязательные к покупке товары, например, различные подарки.

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Есть ряд секторов в розничной торговле и сфере услуг, где большая часть оборота делается в конце года. Декабрь для них является особенным, иногда он стоит до шести месяцев всего остального года. Вот они могут пострадать, причем сильно. Частично это могут быть сектора с премиальными товарами, чей покупатель просто уехал, частично — сегменты розничной торговли, которые специализируются на каких-то праздничных подарках, даже недорогих. На этом могут сэкономить — к услугам это тоже относится».

Снижение потребительского спроса в октябре прогнозировал Центробанк. Тогда регулятор подчеркивал, что сдерживающим фактором для динамики этого показателя будет частичная мобилизация, причем на горизонте ближайших месяцев.

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Владимир Расулов

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