Хочется тратить и беречь одновременно

Потребительские ожидания россиян в четвертом квартале 2022 года снизились на фоне ухудшения уверенности экономически активного (особенно молодого) поколения, фиксируют Росстат и ЦБ. Это происходило на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и локального всплеска оценок текущего времени как хорошего и для совершения крупных покупок, и для сбережений. Впрочем, пока, несмотря на отрицательные реальные ставки по вкладам, населению лучше удается последнее, тогда как потребление снижается. Всплеску трат домохозяйств (как и инфляционных ожиданий) в новогодние праздники будет способствовать текущий курсовой шок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Свежие исследования потребительских и инфляционных настроений и ожиданий домохозяйств Росстата и Банка России (.pdf), которые делались с первой декады ноября до начала декабря, и обновления статистики трат населения по картам «Сбера» позволяют фиксировать очередные сдвиги в экономическом поведении граждан к концу 2022 года. В четвертом квартале по сравнению с третьим потребительская уверенность начала снижаться во всех возрастных группах, кроме самой старшей, фиксирует Росстат на основе опросов в начале ноября. Причина — ухудшение ожиданий, текущие же оценки даже выросли (за счет оценок личного благосостояния). Схожую картину показывают оценки ФОМ для ЦБ, сделанные уже в декабре.

Единственное, что изменилось,— разница между желанием граждан делать крупные покупки и сберегать.

Если в начале ноября росла склонность респондентов и к покупкам дорогостоящих товаров, и к сбережению, то, по данным ЦБ, в декабре доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 54,3% (на 1,3 п. п. к ноябрю) — максимума с марта 2021 года.

В предварительных данных о развитии банковского сектора в ноябре ЦБ также отмечал оживление необеспеченного потребкредитования (рост на 1% за ноябрь против роста на 0,3% за октябрь, с учетом сезонности) и рост вкладов граждан в октябре и ноябре (на 0,9% за месяц в среднем, с исключением сезонности). «С учетом этого в последние два месяца население в нетто-выражении сберегает»,— заключают аналитики Райффайзенбанка. ЦБ связывает повышенную склонность к сбережению населения с неопределенностью.

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В то же время данные о тратах домохозяйств по картам «Сбера» фиксируют, что даже в номинальном выражении расходы на непродовольственные товары в годовом выражении в декабре снижались,— номинальный объем потребительских трат на 18 декабря превышал прошлогодний уровень лишь на 4,1% при инфляции в 12,3% на 19 декабря. «Это обусловлено в том числе снижением реальных доходов населения, изменениями потребительского поведения из-за сохранения высокого уровня неопределенности и сокращением привычного ассортимента товаров»,— комментируют в ЦМАКП.

При этом инфляционные ожидания в декабре оставались стабильно высокими (12,1%, минус 0,1 п. п. к ноябрю). Инфляционные ожидания в декабре — «функция тарифов ЖКХ (самый значимый рост числа ответов наряду с плодами, овощами, мясом и рыбой). Колебания курса рубля на тот момент вряд ли были основным фактором — опрос о перспективах курса через год показал выравнивание числа оптимистов и пессимистов при повышении нейтральных ответов», замечает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста».

В самом же ЦБ указывают: «На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными». Последнее, вероятнее всего, связано с ослаблением рубля, что может вызвать и краткосрочный всплеск потребления.

В 2023 году, впрочем, оно продолжит снижаться. «Помимо изменившихся в консервативную сторону потребительских привычек, охлаждающий эффект может оказать трансформация рынка труда, где могут реализоваться накопленные за 2022 год трудности (добровольный уход ряда иностранных компаний, изменение структуры спроса на рабочую силу)»,— заключают в Райффайзенбанке.

Артем Чугунов