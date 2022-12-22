Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть в начале следующей недели

Президент Владимир Путин заявил, что никаких потерь для российской экономики от потолка цен на нефть нет. «Мы примерно по таким ценам и продаем»,— сказал он. Угрозу для мировой экономики представляет внедрение нерыночных механизмов. Господин Путин также сказал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть в «понедельник —вторник».

«Это предупредительные меры, потому что какой-то индивидуальный ущерб для российской экономики и ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка»,— заявил президент. В мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты, считает господин Путин.

Президент также предположил, что внедрение механизма впоследствии может привести к недоинвестированности ТЭК, что приведет к снижению предложения и высоким ценам на энергоресурсы. «Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование»,— сказал президент.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны ЕС, G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. В Кремле и в правительстве говорили, что Россия готовит ответ.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, в качестве ответных мер Россия не будет продавать нефть при двух условиях: если ее получателем будет страна, которая присоединилась к потолку цен; или если потолок цен будет обозначен в качестве условия в контракте. В Кремле неоднократно обещали опубликовать ответ.

Подробнее о влиянии потолка цен на российский экспорт нефти — в материале «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Эрдни Кагалтынов