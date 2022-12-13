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Коммерсантъ FM
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«Ведомости» сообщили о согласовании проекта указа президента об ответе на потолок цен

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что проект указа президента России Владимира Путина, который будет ответом на введенные западными странами потолок цен на российскую нефть, в целом согласован. Его действие не коснутся отношений, возникших до 5 декабря.

В проекте указа, как сообщает газета, запрещается продавать нефть:

  • если получателем будет страна, которая присоединилась к потолку цен;
  • если в контракте потолок фигурирует как условие или устанавливаются равные потолку цены ($60 за баррель).

Также с разрешения правительства можно будет обходить любые запреты на проведение сделок. Планируется, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью продления. Все детали, в том числе мониторинг за соблюдением запрета и список стран, должно будет прописать правительство.

По словам одного из источников издания, указ еще финализируют в администрации президента. Другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что положение о предельном дисконте на российскую нефть может быт отдельно прописано в подзаконных актах правительства.

Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Также к соглашению присоединилась Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. 9 декабря Кремль сообщил, что обсуждение ответных мер близится к завершению. СМИ писали, что вариантов ответа может быть несколько, включая запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефть санкций не боится».

Лаура Кеффер

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