Песков: Россия завершает подготовку ответа на потолок цен

В Кремле рассказали о завершении работы над ограничительными мерами, которые станут ответом российской стороны на введение западными странами потолка цен на поставки нефти из России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встречные меры будут «соответствующими».

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается»,— пояснил пресс-секретарь.

Вчера, 7 декабря, Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не сформулировали ответ на введенный странами ЕС, G7 и Австралией потолок цен на уровне $60 за баррель российской нефти. О работе над ответными механизмами сообщали представители правительства. По данным Bloomberg, реакцией Москвы может стать установление «пола цен».

Об ответных мерах России — в материале «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Андрей Сапожников