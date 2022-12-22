Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. Главное

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по вопросам молодежной политики. «Ъ» собрал основные тезисы.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О российской экономике
- Предрекаемый обвал экономики не состоялся, хотя снижение есть.
- Инфляция в этом году будет чуть побольше 12%, а это лучше, чем в других странах, в том числе странах G20.
- Важно заместить в России иностранные инвестиции внутренними.
- Настораживающие элементы в экономике РФ отсутствуют.
- 2022 год в России прошел «достаточно уверенно», все связанное со спецоперацией — вынужденное и необходимое.
О специальной военной операции
- Я каждый день встречаюсь с военными.
- Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем.
- Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на политическом треке, РФ никогда от них не отказывалась, это руководство Украины само себе запретило.
- Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет.
- Россия будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, и чем быстрее, тем лучше.
- Если на Украину поставят Patriot, мы «пощелкаем» и Patriot.
- Patriot — достаточно старая система, она не работает так, как российская С-300.
О роли Запада в конфликте
- Все это началось в 2014 году после госпереворота, спровоцированного США, наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить эту войну, мы к этому стремимся.
- Ресурсы стран НАТО еще не заканчиваются, но на Украину поступают вооружения в основном советского производства, а это уже близко к исчерпанию. У западных стран есть и новая техника, однако перейти на нее будет не так просто.
- Произошедшее на «Северных потоках» — это теракт, все это признали. Кому выгодно, чтобы газ шел только через Украину? Вот тот и взорвал.
О ценах на газ и нефть
- Еврокомиссия навязывала России переход на биржевое ценообразование на газ, мы уговаривали Брюссель этого не делать, но теперь они не знают, как «вырулить» из сложившейся ситуации.
- Указ об ответных мерах на потолок цен на нефть будет подписан в «понедельник—вторник».
- Это предупредительные меры, потому что какой-то индивидуальный ущерб для российской экономики и ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка.
О послании Федеральному собранию, встрече с крупным бизнесом и Новом годе
- Ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Послание состоится в начале года, безусловно.
- С удовольствием встречусь с представителями крупного бизнеса, но сейчас COVID начал подниматься опять, еще одна напасть — грипп свиной. Вопрос только вот в этом.
- Для России опасны люди, которые не дорожат ею, а только «вынимают» отсюда деньги. Мы лояльно ко всем относимся», главное — чтобы они эффективно работали.
- Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента.