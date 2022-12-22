Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. Главное

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по вопросам молодежной политики. «Ъ» собрал основные тезисы.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российской экономике

Предрекаемый обвал экономики не состоялся, хотя снижение есть.

Инфляция в этом году будет чуть побольше 12%, а это лучше, чем в других странах, в том числе странах G20.

Важно заместить в России иностранные инвестиции внутренними.

Настораживающие элементы в экономике РФ отсутствуют.

2022 год в России прошел «достаточно уверенно», все связанное со спецоперацией — вынужденное и необходимое.

О специальной военной операции

Я каждый день встречаюсь с военными.

Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем.

Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на политическом треке, РФ никогда от них не отказывалась, это руководство Украины само себе запретило.

Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет.

Россия будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, и чем быстрее, тем лучше.

Если на Украину поставят Patriot, мы «пощелкаем» и Patriot.

Patriot — достаточно старая система, она не работает так, как российская С-300.

О роли Запада в конфликте

Все это началось в 2014 году после госпереворота, спровоцированного США, наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить эту войну, мы к этому стремимся.

Ресурсы стран НАТО еще не заканчиваются, но на Украину поступают вооружения в основном советского производства, а это уже близко к исчерпанию. У западных стран есть и новая техника, однако перейти на нее будет не так просто.

Произошедшее на «Северных потоках» — это теракт, все это признали. Кому выгодно, чтобы газ шел только через Украину? Вот тот и взорвал.

О ценах на газ и нефть

Еврокомиссия навязывала России переход на биржевое ценообразование на газ, мы уговаривали Брюссель этого не делать, но теперь они не знают, как «вырулить» из сложившейся ситуации.

Указ об ответных мерах на потолок цен на нефть будет подписан в «понедельник—вторник».

Это предупредительные меры, потому что какой-то индивидуальный ущерб для российской экономики и ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка.

О послании Федеральному собранию, встрече с крупным бизнесом и Новом годе