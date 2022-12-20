Время Красного Мерина

Подмечено не сегодня: чтобы точно предсказать будущее, вовсе необязательно получить диплом экономиста или политолога, обладать доступом к секретным докладам Конгрессу, иметь инсайд в самых разных властных структурах и следить за курсами криптовалют. Достаточно быть писателем, которые, как известно, оперируют не столько знаниями, сколько эмоциями. Вот вам несколько цитат.

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«Сажают меня в мощный китайский внедорожник "Чжу-Ба-Цзе" с бампером, на кабанье рыло смахивающим. Такие внедорожники теперича по всей Сибири ездят. Надежны они, безотказны и в лютые морозы, и в жару. Сибиряки их "кабанами" называют». «Сворачивает наш "Чжу-Ба-Цзе" на проселочную дорогу заснеженную. Мой столичный "мерин" тут сразу сядет. А "кабану" хоть бы что — колеса полуторааршинные месят снег, как мясорубка. Прет кабан китайский по русскому снегу». Или вот еще: «Батин "мерин" знатный — широк, глазаст, приземист, стекло в три пальца толщиною. Китайскими мастерами сделан добротно, что у них называется тэцзодэ — исполненный по спецзаказy. На бампере голова овчарки, на багажнике метла стальная».

Это Владимир Сорокин. «День опричника». 2006 год. Не будем обсуждать другие пророчества, но в том, что касается автомобилей, предсказано достаточно точно.

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Мы, в свою очередь, не пытаемся делать прогнозы. И даже не собираемся подводить точный итог 2022 года — какое количество автомобильных марок ушло с нашего рынка и кто пришел взамен. Хотя бы потому, что сегодня непросто разобраться — кто покинул нас окончательно, а кто «приостановил», это если говорить о тех, кто у нас был. И официальный статус новых марок на рынке во времена «параллельного импорта» — тоже понятие условное. Поэтому предлагаем вашему вниманию три небольших обзора.

Каких знаковых моделей мы недосчитались с конца февраля.

Что за новые бренды у нас появились.

И на десерт — пять ослепительно дорогих суперкаров, представленных на рынке в этом году. Которые и раньше для большинства из нас были не столько автомобилями, имевшими потребительские качества и цену, сколько некими «явлениями». Ну, а сегодня и подавно.

Дмитрий Гронский